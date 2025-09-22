Es ist ein in der Region extrem umstrittenes Projekt, gegen das sich Kommunen und Bürger lange zur Wehr gesetzt haben. Doch das alles hat nicht viel genutzt. In wenigen Wochen beginnen auch im Wartburgkreis die Arbeiten zum Bau der insgesamt rund 700 Kilometer langen Gleichstrom-Trasse „Südlink“, die von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg verlaufen soll. Über den geplanten Bauablauf hat Kevin Zdiara vom Übertragungsunternehmen TransnetBW kürzlich zur Einwohnerversammlung im Moorgrund informiert.