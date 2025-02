Südlink-Bohrung in Solz: „Alle Zeichen stehen auf Bau“

„Es freut mich sehr, dass wir auch in Thüringen mit der ersten Bohrung für Südlink starten können. Alle Zeichen stehen auf Bau und wir rechnen mit dem Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses im Sommer, sodass wir dann großflächig loslegen können“, so Kevin Zdiara, Projektsprecher von Transnet BW für Südlink in Thüringen. Bürger sowie Gemeinderat hätten sich zuvor bei einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgerhaus Solz über den Baustart bei Vertretern der Transnet BW und des Bauunternehmens informieren können, wird betont.