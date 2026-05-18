Die Streu ist an diesem Tag mehr als nur ein Fluss. Sie ist Schauplatz eines Konflikts zwischen Fortschritt und Natur. Eine milchige Trübung zieht durch das Wasser bei Eußenhausen – erneut. Am Ufer wird nicht beschönigt. „Solange wir den Wald an der Schanz unterbohren, wird sich das nicht verhindern lassen“, sagt TransnetBW‑Sprecher Chris Göpfert offen, wie die Main-Post berichtet. Ein Satz, der Klarheit schafft und Unruhe.