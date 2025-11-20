Großer Bahnhof am Montag, 24. November, in Wasungen: Der offizielle Baustart der Südlink-Gleichstromtrasse in Thüringen wird beim Festakt ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Paradies zelebriert. Gäste sind unter anderem Ministerpräsident Mario Voigt, Werner Götz, Vorsitzender Geschäftsführung Transnet BW, Dirk Güsewell, Vorsitzender Transnet BW-Aufsichtsrat – und Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner. Wie steht das Stadtoberhaupt dazu und den längst begonnenen Bauarbeiten, nachdem in der Region betroffene Kommunen gemeinsam mit Bürgerinitiativen lange gegen die umstrittene Starkstromtrasse gekämpft hatten?