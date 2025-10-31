Erst kürzlich, Ende September informierten Vertreter des Übertragungsunternehmens Transnet BW, zuständig für den Bau der Südlink-Gleichstromtrasse, zum aktuellen Stand der Vorbereitungen den Wasunger Stadtrat. Am 10. Oktober wurde das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen und Baurecht erteilt für das Baulos, welches den Abschnitt zwischen Breitungen und Mellrichstadt in Bayern beinhaltet. Nun, kaum drei Wochen später, sind Bauarbeiten an mehreren Stellen der rund 40 Kilometer langen Strecke bereits in vollem Gange.