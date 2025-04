Unangepasste und überhöhte Geschwindigkeit sind nach wie vor die häufigsten Unfallursachen. Deswegen beteiligt sich die Thüringer Landespolizei am europaweit stattfindenden „Speedmarathon“, der am Mittwoch, 9. April, stattfindet. In ganz Thüringen wird an mehr als 100 Stellen kontrolliert, ob die zulässige Geschwindigkeit eingehalten wird. Insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen gefährdeten Orten. Für den Wartburgkreis sind zwei mögliche Kontrollschwerpunkte vorgesehen, heißt es am Dienstag vonseiten der Landespolizeiinspektion in Suhl auf Nachfrage der Redaktion. Geblitzt werden soll in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen und auf der B 84 in Vacha.