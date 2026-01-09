Sturmtief „Elli“ brachte in der Nacht zum Freitag zwar auch im südlichen Wartburgkreis einige Schneefälle, welche am Morgen in Regen übergingen. Unwettercharakter, wie in anderen Teilen Deutschlands, hatte es in der hiesigen Region aber nicht. Der Schneefall fiel in den tieferen Lagen eher moderat aus, so wurden in Dorndorf am Freitagmorgen nur fünf Zentimeter Schneehöhe gemessen. Auch der Regen fiel weitgehend, ohne gefährliches Blitzeis zu bilden, was zu erheblichen Einschränkungen geführt hätte.