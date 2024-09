Bangen und Zittern am Sonntagabend im Aqui am Markt und der Alten Försterei am Wetzlarer Platz in Ilmenau. Auf den Wahlpartys von AfD und CDU schauen die Anhänger beider Parteien gebannt auf die Zahlen. Wer gewinnt das Direktmandat für den südlichen Ilm-Kreis? CDU-Kandidat Andreas Bühl oder AfD-Mann Jens Dietrich? In den ersten eineinhalb Stunden nach Schließung der Wahllokale macht es Dietrich spannend. Wird er Bühl den Sieg streitig machen? Zwischenzeitlich und vor allem als Dietrich nah an die 50 Prozent kommt, scheint es so. Erst gegen 19.40 Uhr, als Andreas Bühl aus dem Landtag in Erfurt zurück nach Ilmenau gefahren kommt, wendet sich das Blatt. Fast schon symbolträchtig, könnte man meinen. „Das zeigt, dass der Wahlkreis Andreas Bühl braucht“, deutet auch Maximilian Wiegand, sein engster Mitarbeiter, das eben Geschehene. Er aktualisiert die Ergebnisse, die über den Beamer auf der Leinwand im Innenhof für alle Gäste projiziert werden. Dann wird der Ton, der über die Lautsprecher die Wahlauswertungen an die Gäste wiedergibt, ganz leise gedreht... Als Andreas Bühl durch das Tor in den Innenhof des Mehrgenerationenhauses kommt, wird er mit Beifall empfangen. Da sind zwar erst 55 der 62 Wahllokale ausgezählt, aber die Tendenz ist zu erkennen. Die reichlichen 39 Prozent soll im an diesem Abend niemand mehr nehmen. Am Ende sind es 39,6.