Der Energiekonzern Vattenfall ist beim geplanten Neubau eines Pumpspeicherwerkes im Thüringer Schiefergebirge einen Schritt vorangekommen. Nach Abschluss einer internen Machbarkeitsstudie vor drei Wochen habe das Unternehmen nun auch grünes Licht für die nächste Projektphase erhalten, teilte das Unternehmen mit. Der Konzern plant eine Anlage mit einer Nennleistung von bis zu 500 Megawatt im südöstlichen Kreis Saalfeld-Rudolstadt nahe Probstzella und Leutenberg. Das entspräche rund 4,1 Millionen Kubikmeter Wasservolumen und rund der Hälfte der Kapazität des bestehenden Vattenfall-Pumpspeichers Goldisthal im Kreis Sonneberg.