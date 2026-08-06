Die Vorwürfe sind nicht neu. Der 57-jährige Hong war schon bei der WM 2014 als Nationaltrainer des Landes gescheitert. Dennoch wurde der ehemalige Generalsekretär im Juli 2024 wieder Nationaltrainer. Beobachter mahnten damals an, dass Hong nicht den vorgesehenen Bewerbungsprozess durchlaufen habe. Diesen Sommer erhielt der Fall im Zuge der schwachen Leistung Südkoreas bei der Fußballweltmeisterschaft in Amerika erneute Aufmerksamkeit. Die "roten Teufel", wie das Nationalteam im Volksmund genannt wird, schieden nach einer enttäuschenden Leistung frühzeitig in der Gruppenphase aus. Hong trat kurz darauf von seinem Amt zurück.