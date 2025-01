Bruchlandung ohne Fahrwerk

Die Maschine der südkoreanischen Billigfluglinie Jeju Air mit 181 Menschen an Bord war am Sonntag ohne ausgeklapptes Fahrwerk gelandet, über die Fahrbahn hinaus geschlittert und an einer vier Meter hohen Mauer zerschellt. 179 Menschen starben, zwei Crew-Mitglieder überlebten. An Bord des aus Bangkok kommenden Fliegers befanden sich neben zwei thailändischen Staatsbürgern ausschließlich Koreaner.