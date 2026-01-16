Südkorea Feuer in Seouls letzter Barackensiedlung

Seoul - Bei einem Feuer in einem der letzten Barackensiedlungen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind rund 260 Menschen evakuiert worden. Insgesamt 180 Personen sollen bei dem Brand im Viertel Guryong im Süden von Seoul ihre Häuser verloren haben, berichtete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap. Nach jetzigen Angaben der Behörden wurde niemand durch die Feuer getötet, auch Verletzte wurden nicht gemeldet. Mittlerweile ist das Feuer von den über 1.200 Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht worden.