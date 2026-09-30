Südhessen: Hoher Schaden nach Feuer in Recyclinganlage - Ursache unklar

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Ein Feuer in einer Recyclinganlage für Batterien hat in Südhessen einen sechsstelligen Schaden angerichtet. Das teilte die Polizei auf Grundlage erster Schätzungen mit. Das Feuer war demnach in der Nacht auf dem Gelände der Recyclingfirma in Ginsheim-Gustavsburg ausgebrochen. Feuerwehrleute löschten den Brand. Sie fanden bei Messungen keine Hinweise auf giftige Stoffe im Rauch, wie es hieß.