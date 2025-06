Wetter: Schwere Gewitter erwartet - Campusfest abgebrochen

In Regensburg wurde ein Campusfest mit tausenden Besuchern vorsorglich abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz bestätigte. Das Fest an Uni und der Ostbayerische Technischen Hochschule Regensburg (OTH) lockt laut "Mittelbayerischer Zeitung" jedes Jahr rund 12.000 Besucher an. Es hatte demnach am Mittag begonnen - und wurde von den Veranstaltern am Nachmittag vorzeitig beendet.