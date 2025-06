München (dpa/lby) - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Dienstagabend in Südbayern. In Schwaben und Oberbayern könne es bis 19.00 Uhr zu Gewittern der Stufe 3 von 4 kommen, teilten die Meteorologen in einer amtlichen Unwetterwarnung mit. Es bestehe unter anderem Gefahr durch Blitzschlag, herabstürzende Bäume und Äste, rasche Überflutungen von Straßen oder Kellern, Aquaplanung und Hagelschlag, hieß es.