"Sie macht eine sehr, sehr gute Entwicklung", lobte Wück die 24 Jahre alte Brand. "Bei Lyon so konstant zu spielen, auch wenn es vielleicht eine ungewöhnliche Position ist, zeigt, wie flexibel sie ist und welche Fähigkeiten in ihr stecken."

Flügel

Klara Bühl vom FC Bayern, die derzeit beste deutsche Spielerin, ist auf links ein Trumpf. Brand ebenso rechts. Die Wolfsburgerin Cora Zicai und Vivien Endemann (FC Liverpool) wären starke Joker. Lisa Baum fehlt in Südamerika nach ihrem Zusammenbruch beim FC Arsenal.

"Es ist jetzt schon schwer, sich zu entscheiden. Natürlich ist es für den Trainer eine sehr gute Begebenheit, wenn man so viele Spielerinnen hat, die sowohl als Außenverteidigerin als auch als offensive Außenspielerin spielen können", sagte Wück. "Wir haben unheimlich viele Variationsmöglichkeiten."

Mittelstürmerin

Die Nachfolgerin von Alexandra Popp wird immer noch gesucht. Top-Torjägerin Lea Schüller, bei Manchester United bislang nicht richtig angekommen, ist dieses Mal nicht nominiert. Ein Denkzettel. "Mein Wunsch - oder mein rosaroter Himmel - ist natürlich der, dass wir eine feste Nummer 9 haben, wenn wir dann bei der Weltmeisterschaft antreten werden", sagte Wück.

Die derzeit aussichtsreichsten Kandidatinnen sind die in den USA spielende Melissa Kössler und die Ex-Frankfurterin Nicole Anyomi. Auch Larissa Mühlhaus hat im DFB-Trikot schon getroffen. Dagegen laboriert Wolfsburgs Giovanna Hoffmann seit über einem Jahr an den Folgen eines Kreuzbandrisses im Knie. Für ihren neuen Club stand die Ex-Leipzigerin bisher nicht auf dem Platz.