Südamerika-Reise Papst kehrt in seine zweite Heimat zurück

Rom - Eine Inka-Stätte auf 3.700 Metern Höhe in den Anden: So nahe war ein Papst dem Himmel auf Erden schon lange nicht mehr. Seit 1990 nicht, als sich Johannes Paul II. mit dem Hubschrauber ins Massiv des Mont Blanc hinauffliegen ließ. Nun wird in Saqsaywaman oberhalb von Perus alter Inka-Hauptstadt Cusco, nicht weit entfernt von Machu Picchu, Leo XIV. zu Besuch sein. Wegen der dünnen Luft ist das schon für gewöhnliche Touristen eine Herausforderung - erst recht für einen 71-Jährigen, dem wegen eines bösartigen Tumors vor dreieinhalb Wochen ein Teil der Lunge entfernt wurde.