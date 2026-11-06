Südamerika-Reise Papst kehrt in seine zweite Heimat zurück

Für einen Besuch in seinem eigentlichen Heimatland gibt es hingegen weiterhin keinen Termin. Eine Einladung zu den 250-Jahr-Feiern der USA im Juli schlug Leo aus. Dafür gab der Immer-noch-US-Bürger bei den Zwischenwahlen zum Senat und zum Repräsentantenhaus am Dienstag per Briefwahl seine Stimme ab. Natürlich gilt auch für den Pontifex das Wahlgeheimnis. Aber man liegt vermutlich nicht falsch mit der Vermutung, dass er mit der Niederlage der Republikaner, die auch eine Niederlage für Donald Trump ist, zufrieden ist. Papst Nummer 267 und US-Präsident 45/47 mögen sich offensichtlich nicht. Es gab auch noch nie eine Begegnung.