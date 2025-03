Nächstes Teleskop wird schon gebaut

Steinmeier besuchte anschließend die Baustelle der nächsten Teleskop-Generation - das Extremely Large Telescope (ELT), das 2028 in Betrieb gehen soll. Die ESO, die ihren Hauptsitz in Garching bei München hat, schreibt: "Das ELT wird viele der dringendsten ungelösten Fragen in der Astronomie angehen und könnte schließlich unser Verständnis des Universums in ähnlicher Weise revolutionieren wie einst vor 400 Jahren das Teleskop Galileo Galileis."