Süd-Thüringen-Bahn Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus

Ein lauter Knall, danach Husten und Atemnot: In einem Zug der Süd-Thüringen-Bahn Richtung Sonneberg kam es am Sonntag zu einem rätselhaften Vorfall. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

 
Süd-Thüringen-Bahn: Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus
Steinach/Sonneberg - Laut Polizei war der Zug auf dem Weg von Steinach nach Sonneberg unterwegs, möglicherweise mit Fahrgästen der nahegelegenen Kirchweih an Bord. Während der Fahrt stand ein bislang unbekannter Mann auf und ging durch den Mittelgang. Plötzlich kam es offenbar zu einem Knall aus seinem mitgeführten Gepäckstück. Kurz darauf klagte mindestens ein anderer Passagier über Reizhusten und akute Atembeschwerden.

Als die Polizei alarmiert wurde, waren sowohl der mutmaßliche Verursacher als auch der Zug bereits nicht mehr am Ort des Geschehens. Nun laufen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von weiteren Zeugen oder möglicherweise ebenfalls betroffenen Fahrgästen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des verdächtigen Mannes machen kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.