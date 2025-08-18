Süd-Thüringen-Bahn: Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus

Steinach/Sonneberg - Laut Polizei war der Zug auf dem Weg von Steinach nach Sonneberg unterwegs, möglicherweise mit Fahrgästen der nahegelegenen Kirchweih an Bord. Während der Fahrt stand ein bislang unbekannter Mann auf und ging durch den Mittelgang. Plötzlich kam es offenbar zu einem Knall aus seinem mitgeführten Gepäckstück. Kurz darauf klagte mindestens ein anderer Passagier über Reizhusten und akute Atembeschwerden.