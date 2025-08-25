 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Nach Reizgas-Vorfall weitere Geschädigte gesucht

Süd-Thüringen-Bahn Nach Reizgas-Vorfall weitere Geschädigte gesucht

Mehrere Fahrgäste der Süd-Thüringen-Bahn hatten nach einem Vorfall vor einer Woche über Atembeschwerden geklagt. Jetzt sucht die Polizei weitere Geschädigte. Ein Verdacht erhärtet sich.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Süd-Thüringen-Bahn: Nach Reizgas-Vorfall weitere Geschädigte gesucht
1
Die Polizei nahm die Frau in Arrest. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach Hinweisen zahlreicher Zeugen ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 59-Jährigen aus dem Landkreis Sonneberg wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Mutmaßlich handelte es sich bei der Substanz um Reizgas. Inwieweit das Spray auf Höhe der Zugtoilette möglicherweise aus dem mitgeführten Rucksack des Mannes herausgefallen oder benutzt worden war, ist noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Süd-Thüringen-Bahn: Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus

18.08.2025 10:47 Süd-Thüringen-Bahn Unbekannte Substanz löst Atembeschwerden aus

Ein lauter Knall, danach Husten und Atemnot: In einem Zug der Süd-Thüringen-Bahn Richtung Sonneberg kam es am Sonntag zu einem rätselhaften Vorfall. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei sucht jedoch noch weitere Kinder und Jugendliche, die Zeugen zufolge ebenfalls Atembeschwerden oder Husten durch das ausgetretene Gas hatten.