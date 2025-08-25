Süd-Thüringen-Bahn: Nach Reizgas-Vorfall weitere Geschädigte gesucht

Nach Hinweisen zahlreicher Zeugen ermittelt die Polizei jetzt gegen einen 59-Jährigen aus dem Landkreis Sonneberg wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Mutmaßlich handelte es sich bei der Substanz um Reizgas. Inwieweit das Spray auf Höhe der Zugtoilette möglicherweise aus dem mitgeführten Rucksack des Mannes herausgefallen oder benutzt worden war, ist noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.