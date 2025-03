Keine Treffer gab es im Südthüringer Derby zwischen Hildburghausen und Steinach. Mit dem 0:0 mussten sich am Ende beide Kontrahenten anfreunden – und waren letztlich auch zufrieden. Hildburghausen besaß im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten, musste aber auch nach der Ampelkarte für Maximilian Schneider die letzten 30 Minuten in Unterzahl überstehen. Dabei fehlten der Eintracht schon zuvor Konstantin Brückner und Ali Imedashvili. So musste Trainer Dirk Forkel auch die Hintermannschaft umdenken. Neu in der Viererkette war in der Innenverteidigung Jonas Treubig. Die Idee dahinter? Entsprechend dem Spielverlauf war Jonas auch auf anderen Positionen, weiter vorn auf dem Spielfeld, ohne Spielerwechsel einsetzbar.