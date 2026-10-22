﻿Über eine Sucht zu sprechen, fällt vielen Menschen schwer. Scham, die Angst vor Vorurteilen oder die Sorge, nicht verstanden zu werden, halten Betroffene oft davon ab, sich anderen anzuvertrauen. In Schmalkalden soll deshalb ein Angebot entstehen, das genau hier ansetzt: Eine neue Selbsthilfegruppe soll Menschen mit Suchterfahrungen zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen, gegenseitig Mut zu machen und gemeinsam Wege im Umgang mit der Erkrankung zu finden.