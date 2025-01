Suchterkrankungen: Hohe Zahl an Alkoholsüchtigen in Mitteldeutschland

Besonders häufig betroffen sind demnach Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Bei den 55- bis 64-Jährigen ist im genannten Zeitraum in den drei Ländern Alkoholsucht bei rund 40.620 Männern und 11.680 Frauen diagnostiziert worden, hieß es. "Die tatsächliche Zahl der Betroffenen wird wesentlich höher liegen. Es ist an der Zeit, die gesellschaftliche Verharmlosung von Alkohol hierzulande kritisch zu hinterfragen", sagte Birgit Dziuk, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Thüringen.