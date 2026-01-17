Suchteams unterwegs: Flugzeug mit elf Menschen in Indonesien vermisst

Kontaktabriss beim Landeanflug

Nach Angaben des Verkehrsministeriums handelt es sich um eine Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport, die von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar unterwegs war. In der Endphase des Flugs stellten Fluglotsen fest, dass die Maschine vom vorgesehenen Anflugkurs abwich. Sie gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab, hieß es in einer Erklärung. An Bord befanden sich acht Besatzungsmitglieder und drei Passagiere, teilte die nationale Such- und Rettungsbehörde mit.