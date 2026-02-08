Knapp 81 Prozent der Jugendlichen geben sogar selbst an, zu viel Zeit mit sozialen Medien zu verbringen, Mädchen noch häufiger als Jungen. Problematische Internetnutzung sahen die Forscher bei rund 16,5 Prozent, betroffen waren 21,5 Prozent der Mädchen und 11,3 Prozent der Jungen.

Bei Computerspielen war mehr als ein Drittel der Jugendlichen und damit deutlich mehr als im Jahr 2015 selbst der Meinung, zu viel Zeit damit zu verbringen (37,9 Prozent). Bei Jungen (52,2 Prozent) war das häufiger der Fall als bei Mädchen (23,9 Prozent). An Schultagen spielten in dem Monat vor der Erhebung fast 87 Prozent, am Wochenenden oder in den Ferien 90 Prozent. Unter allen Befragten verbrachten Mittelschüler im Durchschnitt mehr Stunden mit Computerspielen als Gymnasiasten oder Realschüler.

Glücksspiele mit Geldeinsatz seien trotz Altersbeschränkung unter Jugendlichen verbreitet; Online-Angebote erleichterten den Zugang.