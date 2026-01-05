Sucht: Alkohol im Alter – Zahl der Klinikeinweisungen steigt

Der Mediziner Victor Ruzicka von den Thüringen-Kliniken, Chefarzt der Klinik für Geriatrie (Altersmedizin) in Rudolstadt, nennt unter anderem wegfallende Familienstrukturen durch den Verlust oder den Wegzug von Familienangehörigen als einen Grund: "Vereinsamung kann dazu führen, dass alte Menschen trinken." Altersmediziner werden immer wieder mit den Folgen konfrontiert – etwa wenn bei Klinikaufenthalten alter Menschen aus anderen Gründen Leberschäden durch dauerhaften übermäßigen Alkoholkonsum festgestellt würden. Auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei ein Zusammenhang mit einer bislang unentdeckten Alkoholsucht möglich.