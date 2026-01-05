Sucht: Alkohol im Alter – Zahl der Klinikeinweisungen steigt

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steigt die Zahl der alkoholbedingten Krankenhauseinweisungen älterer und alter Menschen kontinuierlich an. Zwischen 2003 und 2023 hat sich die jährliche Zahl der Menschen im Alter von 60 bis über 80 Jahre, die etwa mit akuten Alkoholvergiftungen, durch Alkoholmissbrauch verursachten psychischen Störungen und Verhaltensstörungen in Kliniken behandelt werden, mehr als verdoppelt. Wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht, kam es 2023 zu 2.413 alkoholbedingten Klinikeinweisungen, während es 2003 noch 1.171 Fälle waren.