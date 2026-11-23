Braucht Ilmenau noch einen weiteren Spielplatz? Wenn es nach der Stadtratsfraktion von Bürgerbündnis/Grüne und SPD geht, dann ja. Nachdem die Spielplatzsituation in Ilmenau vor einigen Monaten im zuständigen Fachausschuss vorgestellt worden war, sah die Fraktion eine Lücke im Spielplatznetz im Bereich Friedrich-Ebert-Straße, Weimarer Straße und Schlachthofstraße. Sie beauftragte die Stadtverwaltung mit einer Prüfung. Das Ergebnis stellte nun Lars Strelow, Leiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts, im Sozial- und Gleichstellungsausschuss vor.