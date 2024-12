Eine weitere Studie, an der auch deutsche Forschende beteiligt waren, schaute sich gerade an, wie verschiedene Sprecherinnen und Sprecher die Laute "R" und "L" empfinden. Ein rollendes "R" wurde mit einer rauen Textur und einer gezackten Form in Verbindung gebracht, ein "L" mit einer glatten Textur und einer flachen Form, heißt es ebenfalls im "Journal of the Acoustical Society of America".