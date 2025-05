Die vier Kirchenkreise Meiningen, Henneberger Land, Hildburghausen-Eisfeld und Sonneberg werden sich mit Beginn des nächsten Jahres zum Evangelischen Kirchenkreis Südthüringen zusammenschließen. Doch wer wird der Superintendent im neuen Gebilde? Schon vor einiger Zeit hat die Suche begonnen. Ein Nominierungsausschuss hat inzwischen alle Bewerbungen gesichtet. Das Gremium schlägt Reiner Schübel aus München als Kandidat vor. Der in Mittelfranken aufgewachsene Pfarrer wird sich Ende des Monates, am 31. Mai um 17 Uhr, während eines Gottesdienstes in der Christusgemeinde Hildburghausen (Immanuel-Kant-Platz 1) vorstellen. Anschließend gibt es Gelegenheit für Gespräche mit Reiner Schübel. Die beiden Regionalbischöfe Frederike Spengler und Tobias Schüfer werden ebenfalls am Gottesdienst teilnehmen.