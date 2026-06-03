„Wer sich etwas in den Kopf setzt, kann auch ans Ziel kommen.“ Der das im sanften Brustton der Überzeugung sagt, kann auch ganz unsanft, denn es handelt sich um Miridon Mulolli, 29: „Ich will Felix meine albanische Power spüren lassen“, sagte er zum Beispiel im März und kündigte an, den amtierenden Europameister Felix Kriedemann bei der vierten Korker Boxgala auf den Boden zu schicken. Dazu kam es zwar nicht, der Kampf ging Unentschieden aus. Aber spätestens mit dieser Feuerprobe hat sich Miridon Mulolli als Profiboxer der ersten Reihe etabliert.