Suhl soll weiterhin ein Familienzentrum haben. Dazu haben sich Stadtverwaltung und Stadtrat mehrfach bekannt. Mit Blick auf den Rückzug der Diakonie zum Jahresende musste daher ein neuer Träger gefunden werden. Allerdings ging das Interesse am Betreiben des Familienzentrums gen null. Das Jugendamt ging schließlich auf den Thepra-Landesverband Thüringen zu und konnte ihn für die Aufgabe gewinnen. Diesem Vorgang hätten die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wohl zustimmen können, wenn in der entsprechenden Beschlussvorlage nicht auch die Übertragung weiterer Aufgaben an die Thepra enthalten gewesen wäre, die viel Diskussionsstoff bot.