Suche nach Kleinkind Polizei sucht vermissten Säugling in Baden-Württemberg

An der umfangreichen Suche nach dem Säugling seien Suchhunde, Hubschrauber und Drohnen beteiligt, wie es weiter hieß. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hätten sich auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt versammelt, um zu unterstützen, sagte eine Polizeisprecherin.