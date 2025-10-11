Suche nach Kind: Polizei sucht in Wald in Mecklenburg-Vorpommern nach Jungen

Zwei Fährtenspürhunde konnten die Spur des Jungen bis zum Omnibusbahnhof in Güstrow verfolgen, wie eine Polizeisprecherin am Vormittag sagte. "Da hat sich die Spur verloren." An einer Bushaltestelle in der Nähe von Zehna habe der Hund wieder angesetzt, dort lebe der Vater des Jungen. Der Hund habe dort eine kleine Fährte gefunden, die sich dann in dem nahegelegenen Wald erst einmal verloren habe, sagte die Polizeisprecherin.