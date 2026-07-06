Suche nach Coach und Manager Italiens Verbandschef will Maldini als Auswahl-Manager

Eine Zusage des beliebten Ex-Profis aber sei nicht fix, räumte Malagò ein. "Es ist deshalb wichtig, einen Plan B und vielleicht auch einen Plan C zu haben. Ich bin da sehr, sehr, sehr entspannt. Und spätestens in dieser Woche werde ich auch in Bezug auf die Trainerfrage eine Bilanz ziehen." Der Verbandspräsident behauptete, noch mit keinem Coach gesprochen zu haben - weil er dies zusammen mit dem neuen Technischen Direktor machen wolle.