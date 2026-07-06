Suche nach Coach und Manager Italiens Verbandschef will Maldini als Auswahl-Manager

Rom - Nach dem jüngsten WM-Quali-Debakel hofft Italien auf eine bessere Zukunft unter der Leitung von Fußball-Ikone Paolo Maldini. Der neue Verbandschef Giovanni Malagò betonte in einem Radio-Interview, dass er Maldini als Technischen Direktor der Nationalmannschaft haben wolle und in diesen Tagen eine Antwort auf sein Job-Angebot erwarte. Der ehemalige Weltklasse-Abwehrspieler der AC Mailand soll dann einen Auswahltrainer finden. Malagò bezeichnete den heute 58-Jährigen als "idealen Kandidaten".