Immenstadt (dpa/lby) - Ein Biber soll eine große Suchaktion am Rauhenzeller See in Immenstadt (Oberallgäu) ausgelöst haben. Zuvor ging ein Notruf ein, dass eine Person im See ertrunken sei, wie die Polizei mitteilte. Dann wurden Kleidungsstücke am See gefunden und eine große Suchaktion eingeleitet. Polizei, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung der DLRG und Wassertaucher konnten jedoch niemanden finden. Die Polizei vermutet nun, dass ein großer Biber mit einem auffällig großen Kopf für den Notruf verantwortlich war. Dieser wird nach Angaben der Wasserwacht in dem Bereich regelmäßig gesichtet.