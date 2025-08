Suche nach Erdgas: Unternehmen beantragt Verlängerung für Suche nach Erdgas

Neuer Antrag auch Thema in Gemeinderatssitzung in Reichling

Über den Antrag war nach dpa-Informationen auch in einer Gemeinderatssitzung in Reichling am Montag diskutiert worden. Die Regierung von Oberbayern, das Landesamt für Umwelt, das Bergamt Südbayern und das Landratsamt Landsberg am Lech sollen nun bis zum 5. September ihre Stellungnahmen an das Ministerium abgeben. Das Gas-Förderprojekt unweit des Ammersees ist nicht nur vor Ort umstritten - auch Umweltschützer fordern eine Abkehr von der Förderung nach klimaschädlichen fossilen Energieträgern.