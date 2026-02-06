Suche nach Erdgas Schadstoffe nach Gasbohrung? Sorge um Reichlings Trinkwasser

Probebohrung im September beendet - derzeit Untersuchungen

Die Suche nach Erdgas in Reichling war fortwährend von massiver Kritik von Anwohnern begleitet worden. Von Anfang an hatte es etwa die Sorge gegeben, dass die Trinkwasserquelle verunreinigt werden könnte. Hinter den Förderplänen steht die "Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH", die zu 80 Prozent im Besitz der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist und zu 20 Prozent von der Genexco GmbH gehalten wird.

Nachdem die Probebohrung im September 2025 abgeschlossen werden konnte, laufen derzeit Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des Projektes. Der Betreiber hatte damals mitgeteilt, dass die Erkundungsbohrung "ohne Komplikationen sowie ohne Schädigung der Umwelt" erfolgt sei. Das Unternehmen plante bisher immer eine Förderung von Erdgas über zehn bis 15 Jahre. Es wird eine Gasmenge von 400 bis 500 Millionen Kubikmetern vermutet; diese könnte den Gasbedarf von 10.000 bis 15.000 Haushalten decken.