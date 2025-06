Suche mit Hubschrauber: Geldtransporter überfallen - Täter könnte Schusswaffe haben

Kolitzheim (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Unterfranken sucht die Polizei den möglicherweise bewaffneten Täter. Der Maskierte habe den Fahrer des Fahrzeugs in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) vor einer Bank angegriffen und leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der Beifahrer habe sich sofort im Transporter mit dem Geld gesichert, der Angreifer sei deshalb ohne Beute in einem schwarzen Auto davongefahren.