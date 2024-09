Neuburg an der Donau - In Neuburg an der Donau werden zwei junge Männer vermisst, die in der Donau in Not geraten sind. Es werde mit einem Großaufgebot von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei nach ihnen gesucht, teilte die Polizei am Abend mit. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz.