In Thüringen wird nun nach Vorkommen von Lithium, Mangan und Zink zwecks Abbau gesucht. Das Landesumweltamt TLUBN habe der Esso Deutschland GmbH die bergrechtliche Erlaubnis zu vorbereitenden Schritten für das Aufspüren dieser Metalle im Boden unter weiten Teilen Thüringens erteilt, teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Insbesondere Lithium gilt als Schlüssel-Rohstoff für viele Zukunftstechnologien, vor allem für Batterien und Akkus.