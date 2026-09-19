Berg (dpa/lby) - Ein Taucher ist von einem Tauchgang im Starnberger See nicht zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Der Tauchgang des 63-Jährigen habe rund eine halbe Stunde gedauert, teilte die Polizei mit. Er war demnach mit zwei Freunden im See bei Berg (Landkreis Starnberg). Unter anderem mit Drohnen und einem Polizeihubschrauber suchten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Bislang konnte er jedoch nicht gefunden werden.