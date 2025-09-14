Suchaktion: Drama bei Pilzsuche - Polizei mit Großaufgebot

Uhlstädt-Kirchhasel/Niederkrossen (dpa/th) - Mit Hubschrauber, Drohnen und Fährtenspürhund haben Polizei und Feuerwehr im Landkreis Saafeld-Rudolstadt nach einer vermissten Pilzsammlerin gesucht. Ihre Nachbarin hatte die 83 Jahre alte Frau am Samstag beim gemeinsamen Pilzsuchen im Wald bei Niederkrossen, einem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel, aus den Augen verloren und nicht wieder gefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie alarmierte die Rettungskräfte, die gleich eine großangelegte Suche starteten.