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  4. 90-Jährige nach Badeausflug aus Schlamm gerettet

Suchaktion am Abend 90-Jährige nach Badeausflug aus Schlamm gerettet

Mehr als ein Dutzend Menschen sind in Bayern in diesem Jahr schon bei Badeunfällen gestorben. Als eine 90-Jährige vom See nicht zurückkommt, machen sich Angehörige Sorgen und wählen den Notruf.

Suchaktion am Abend: 90-Jährige nach Badeausflug aus Schlamm gerettet
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Die Polizei sucht nach der vermissten Frau und findet sie kurze Zeit später. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Riedering (dpa/lby) - Eine 90-Jährige ist nach einer Suchaktion in Oberbayern aus einem schlammigen Bachbett gerettet worden. Die Frau war nach dem Schwimmen von einem See in Riedering (Landkreis Rosenheim) nicht nach Hause gekommen, wie die Polizei mitteilte. Als Angehörige in der Nähe des Tinninger Sees ihre Badesachen am Samstag fanden, machten sie sich laut Polizei Sorgen und wählten den Notruf. Die Frau gehe im Sommer fast täglich zum Schwimmen an den See, hieß es weiter.

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Die Polizei fand die 90-Jährige kurz darauf an dem Ufer eines Bachbetts. Sie habe sich aus dem schlammigen Untergrund nicht mehr befreien können, berichtete die Polizei. Sanitäter brachten die Frau in eine Klinik, wo sie nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen wurde.