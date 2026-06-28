Suchaktion am Abend: 90-Jährige nach Badeausflug aus Schlamm gerettet

Riedering (dpa/lby) - Eine 90-Jährige ist nach einer Suchaktion in Oberbayern aus einem schlammigen Bachbett gerettet worden. Die Frau war nach dem Schwimmen von einem See in Riedering (Landkreis Rosenheim) nicht nach Hause gekommen, wie die Polizei mitteilte. Als Angehörige in der Nähe des Tinninger Sees ihre Badesachen am Samstag fanden, machten sie sich laut Polizei Sorgen und wählten den Notruf. Die Frau gehe im Sommer fast täglich zum Schwimmen an den See, hieß es weiter.