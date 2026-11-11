Mitautorin Spieß bilanziert, dass familiäre Beziehungen über verschiedene Lebensphasen hinweg große Bedeutung haben. Grundsätzlich gelte zudem: Emotionale Nähe, gegenseitige Unterstützung und ein gelingendes Miteinander könnten in unterschiedlichen Lebensformen zum Wohlbefinden beitragen.

Wie das Bundesinstitut vorgegangen ist

Die BiB-Analyse basiert auf Daten mehrerer repräsentativer Studien. Darunter sind das "Familiendemografische Panel/Freda" mit gut 15.000 Befragten zwischen 21 und 53 Jahren und eine europäische Umfrage "Share" mit Infos zu Personen ab 50 Jahren. Man habe dabei so gewichtet, dass Personen zwischen 50 und 53 Jahren nicht doppelt gezählt werden.

Die Teilnehmenden wurden gefragt: "Alles in allem, wie zufrieden sind Sie gegenwärtig mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10?" Den Monitor gibt es jedes Jahr - mit unterschiedlichen Schwerpunkten, diesmal dem Fokus auf Lebensformen und zwischenmenschlichen Beziehungen.

Forschende des BiB sehen Sozial- und Familienpolitik gefordert

Die Ergebnisse lieferten wichtige Aussagen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die Sozial- und Familienpolitik, sagt Spieß. Wie soziale Beziehungen im Alltag gestaltet werden können, hänge auch von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Also konkret von Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Unterstützung für Alleinerziehende, Eltern- und Paarberatung oder auch von Möglichkeiten für generationenübergreifenden Austausch.

Das Thema sei relevant für die Gesamtgesellschaft. Denn Geburtenraten sinken, Kinderlosigkeit nimmt zu und es gibt mehr Ein-Personen-Haushalte, wie es in der Untersuchung heißt. "Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens können nicht nur die individuelle Lebensqualität verbessern, sondern mittel- und langfristig auch demografische Entwicklungen beeinflussen."