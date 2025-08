In der Liga kam Undav vergangene Saison auf neun Tore und drei Vorlagen. Nach der EM war er verspätet in die Vorbereitung eingestiegen, im November wurde er von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst. "Das war meine erste Saison mit drei Assists. Für meine Verhältnisse war das schwach", sagte der Offensivmann selbstkritisch. In der neuen Spielzeit wolle er "unbedingt wieder zweistellig treffen und mehr, viel mehr Assists haben".