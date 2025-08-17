In Oberpörlitz waren am Wochenende wieder Pferdeliebhaber zu Gast. Beim Stuten- und Fohlenchampionat stellten sich drei- bis sechsjährige Stuten den Bewertungen, ebenso wie Fohlen aus der diesjährigen Zucht im Alter zwischen zwei und sechs Monaten. Worin die Tiere besonders punkten, hoben die drei Zuchtrichter hervor, die sich jedes Tier genau anschauten und bei der Präsentation vor dem Publikum auf Typ, Körperbau und Bewegung eingingen. Diese Kriterien spielen bei der Wertung eine entscheidende Rolle.