Der Mann beteuert, seine Katze erst spät am Abend behandelt zu haben, als kaum noch Untersuchungen von Patienten angestanden hätten. Zu keinem Zeitpunkt seien Patienten der Klinik vernachlässigt worden. In einem Brief an die Gesundheitsbehörde schrieb er, er bereue sein Handeln nicht. Der Arzt erklärte sich bereit, die entstandenen Kosten der Behandlung zu erstatten.