Sturmtief Tief "Joshua" bringt Schnee nach Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Sturmtief "Joshua" hat Thüringen am Sonntag äußerst ungemütliches Wetter beschert. Im Thüringer Wald sorgte es gar für den ersten Schnee und teils glatte Straßen. So bildete sich etwa im Wintersportzentrum Oberhof und auf dem Großen Inselsberg die erste dünne Schneedecke, wie Webcams zeigten. Auch die Autobahn 71 habe sich zeitweise weiß gezeigt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale. Nennenswerte Unfälle seien aber nicht gemeldet worden, die Menschen seien angesichts des Wetters wohl eher zu Hause geblieben. Vereinzelt seien umgestürzte Bäume gemeldet worden.