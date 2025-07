Das nächtliche Sturmtief bescherte Steinachs Feuerwehrlern Montagnacht einen Außeneinsatz in der Straße am Silbersattel. Gegen 21 Uhr hatte ein Baum auf dem durchweichten Boden nichts mehr entgegenzusetzen und fiel auf ein Auto. Die Feuerwehrler mussten in der Folge als Holzarbeiter ran um die Zufahrt wieder freizumachen. Glück im Unglück: Fürs Fahrzeug blieb es bei Dellen im Blech.