Und wenn es die Besucher ins Stadion geschafft haben? "Den Zuschauern würde ich raten, sich dick anzuziehen und nicht unbedingt das kalte Bier zu trinken", sagte Mediziner Bloch. Die heiße Bratwurst sei dagegen ausdrücklich empfohlen: "Man braucht bei den Temperaturen deutlich mehr Energie, weil der Körper im Endeffekt auf Wärmeproduktion umsteigt." Ob die Clubs angesichts der Minustemperaturen vermehrt warme Getränke anbieten werden, war zunächst nicht bekannt.

Warum können Fans von der Lage auch profitieren?

Für Fans, die an keine Eintrittskarten gekommen sind, tut sich eine Chance auf. Es sei wahrscheinlich, "dass der eine oder andere sein Ticket vielleicht im Zweitmarkt platziert", sagte Werder-Mediendirektor Christoph Pieper. Dort werde es eine etwas höhere Ticketanzahl als sonst geben, "weil man sich möglicherweise dazu entscheidet, aufgrund der Witterung nicht zum Spiel zu kommen". Oder - wie im Fall von Pauli-Leipzig, beim Nachholtermin keine Zeit hat.

Wann gab es zuletzt witterungsbedingte Spielabsagen?

Im Januar 2024 fiel die Partie in Mainz zwischen dem FSV und Union Berlin wegen Sicherheitsrisiken für die Zuschauer aus. Die starke Eisbildung auf der Tribüne und auf den Anreisewegen hatten zu der Entscheidung geführt. Das erhöhte Sicherheitsrisiko war auch der Grund für die Absage des Spiels der Unioner beim FC Bayern im Dezember 2023. Dort kam allerdings noch hinzu, dass theoretisch Schneelawinen vom Dach hätten rutschen können.